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Бойовики за добу режиму "тиші" 37 разів обстріляли сили АТО – штаб

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. Минулої доби російсько-окупаційні війська 37 разів вели вогонь по позиціях українських військових, використовуючи переважно важке озброєння. Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО, передає УНН.

Повідомляють, що за минулу добу четверо українських захисників отримали поранення.

Незважаючи на досягнуті домовленості тристоронньої контактної групи щодо припинення вогню з 00.00 1 квітня вздовж усієї лінії розмежування, російсько-окупаційні війська здійснювали провокаційні обстріли позицій ЗС України. За минулу добу противник 37 разів порушив режим “Тиші”.

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“На Маріупольському напрямку. З міномету калібру 82мм ворог відкривав вогонь по опорних пунктах в районі Березового. З озброєння БМП та стрілецької зброї гатив по морських піхотинцях поблизу Широкиного. З протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї російсько-терористичні підрозділи вели вогонь по захисниках Водяного. А позиції поблизу Березового, Павлополя, та Гнутового обстрілювали з великокаліберних кулеметів,” — вказали у прес-центрі АТО.

“На Донецькому напрямку, з мінометів калібру 120мм та 82мм, озброєння БМП та стрілецької зброї ворог накривав вогнем опорні пункти поблизу Луганського. З мінометів калібру 82мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів бив по захисниках Авдіївки. По позиціях під Верхньоторецьким вів вогонь з гранатометів, а з великокаліберних кулеметів обстрілював захисників Кам’янки. Поблизу Авдіївки, Верхньоторецька та Майорська активно діяли ворожі снайпери, а по захисниках Троїцького противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї,” — додали в штабі.

Зазначають, що на Луганському напрямку ворог виявляв мінімальну активність. Позиції поблизу Станиці Луганської обстрілював ворожий снайпер.

“Незважаючи на збройні провокації з боку ворога, українські військовослужбовці суворо дотримувалися режиму „Тиші“ і вогонь у відповідь не відкривали,” — додали в АТО.

Як повідомляв УНН, розпочався “режим тиші” в АТО.

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