Боевики за сутки 54 раза обстреливали позиции ВСУ на Донбассе - штаб

На Мариупольском направлении зафиксировано 34 провокации против сил АТО.

"Боевики совершили обстрелы подразделений Вооруженных Сил Украины из пулеметов крупного калибра, гранатометов и стрелкового оружия в Гранитном и Талаковке, а в районах Тарамчук, Павлополь, Новотроицкого и Славного враг применил минометы калибров 82мм и 120мм. По защитниках Марьинки, Красногоровки и Широкино оккупанты вели огонь из вооружения БМП, минометов обоих калибров, пулеметов и гранатометов, а в Водяном - из ствольной артиллерии 152 калибра и минометов калибра 120 мм ", - говорится в сообщении.

На Донецком направлении враг 17 раз нарушал режим тишины.

"Во время провокаций украинских защитников в Зайцево, Опытном, Майорске и шахте Бутовка противник использовал пулеметы, гранатометы, минометы различных калибров, в районе Авдеевки - оружие всех калибров, в частности, артиллерию 152мм", - добавили в штабе АТО.

На Луганском направлении оккупанты 3 раза стреляли по украинским защитникам.

Отмечается, что здесь российско-оккупационные войска нарушили режим тишины в направлениях Новоалександровки и окрестности Станицы Луганской в ​​очередной раз применялась стрелковое оружие.