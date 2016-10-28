Боевики за сутки 54 раза обстреливали позиции ВСУ на Донбассе - штаб
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 54 раза открывали огонь по позициям украинских защитников. Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, передает УНН.
На Мариупольском направлении зафиксировано 34 провокации против сил АТО.
"Боевики совершили обстрелы подразделений Вооруженных Сил Украины из пулеметов крупного калибра, гранатометов и стрелкового оружия в Гранитном и Талаковке, а в районах Тарамчук, Павлополь, Новотроицкого и Славного враг применил минометы калибров 82мм и 120мм. По защитниках Марьинки, Красногоровки и Широкино оккупанты вели огонь из вооружения БМП, минометов обоих калибров, пулеметов и гранатометов, а в Водяном - из ствольной артиллерии 152 калибра и минометов калибра 120 мм ", - говорится в сообщении.
На Донецком направлении враг 17 раз нарушал режим тишины.
"Во время провокаций украинских защитников в Зайцево, Опытном, Майорске и шахте Бутовка противник использовал пулеметы, гранатометы, минометы различных калибров, в районе Авдеевки - оружие всех калибров, в частности, артиллерию 152мм", - добавили в штабе АТО.
На Луганском направлении оккупанты 3 раза стреляли по украинским защитникам.
Отмечается, что здесь российско-оккупационные войска нарушили режим тишины в направлениях Новоалександровки и окрестности Станицы Луганской в очередной раз применялась стрелковое оружие.