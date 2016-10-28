Бойовики за добу 54 рази обстрілювали позиції ЗСУ на Донбасі – штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Протягом минулої доби російсько-окупаційні війська 54 рази відкривали вогонь по позиціях українських захисників. Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО, передає УНН.
На Маріупольському напрямку зафіксовано 34 провокації проти сил АТО.
“Бойовики здійснили обстріли підрозділів Збройних Сил України з кулеметів великого калібру, гранатометів та стрілецької зброї в Гранітному та Талаківці, а районах Тарамчука, Павлопіля, Новотроїцького та Славного ворог застосував міномети калібрів 82мм та 120мм. По захисниках Мар’їнки, Красногорівки та Широкіного окупанти вели вогонь з озброєння БМП, мінометів обох калібрів, кулеметів та гранатометів, а у Водяному — зі ствольної артилерії 152 калібру та мінометів калібру 120мм,” — йдеться в повідомленні.
На Донецькому напрямку ворог 17 разів порушував режим тиші.
“Під час провокацій українських захисників у Зайцевому, Опитному, Майорську та шахті Бутівка противник використовував кулемети, гранатомети, міномети різних калібрів, в районі Авдіївки — зброю усіх калібрів, зокрема, артилерію 152мм,” — додали у штабі АТО.
На Луганському напрямку окупанти 3 рази стріляли по українських захисниках.
Зазначається, що тут російсько-окупаційні війська порушили режим тиш в напрямках Новоолександрівки та околиці Станиці Луганської в черговий раз застосовувалась стрілецька зброя.