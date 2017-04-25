Боевики за сутки 21 раз обстреляли силы АТО - штаб

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 16149 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 76431 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 138955 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110488 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112479 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109882 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102253 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106388 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103069 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 149458 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Боевики за сутки 21 раз обстреляли силы АТО - штаб

Боевики за сутки 21 раз обстреляли силы АТО - штаб

Киев  •  УНН

 • 6956 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 21 раз вели огонь по позициям украинских военных. Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, передает УНН.

"Центром огневого противостояния стал Приморский направление. Так, огнем 122-миллиметровой легкой переносной реактивной системы "Партизан" и вооружение БМП враг накрывал опорные пункты рядом Широкино. Из вооружения БМП, зенитной установки ЗУ-23-2, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов бил по защитниках Марьинки. По защитника Красногоровки противник бил из противотанковых гранатометов, а Водяного - из вооружения БМП и пулеметов крупных калибров. Морских пехотинцев рядом Гнутово обстреливал из стрелкового оружия. В районе Марьинки действовали вражеские снайперы ", - указали в пресс-центре АТО.

"На Донецком направлении, из минометов калибра 82-мм, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг бил по позициям вблизи Авдеевки и Верхнеторецком. Опорные пункты наших войск рядом Троицкого и Песков накрывал огнем противотанковых гранатометов и стрелкового оружия ", - добавили в штабе.

Отмечают, что на Луганском направлении, огнем из стрелкового оружия провоцировал защитников Новоалександровки.

В штабе также добавили, что военнослужащие сил АТО придерживались режима "Тишины" и огонь в ответ не открывали.

Как сообщал УНН, поздно вечером, 24 апреля, боевики обстреляли жилые кварталы в районе населенного пункта Марьинка. Позже в полиции Донецкая сообщили, что в Марьинке, во время обстрела был ранен волонтер.

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