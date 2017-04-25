Боевики за сутки 21 раз обстреляли силы АТО - штаб

"Центром огневого противостояния стал Приморский направление. Так, огнем 122-миллиметровой легкой переносной реактивной системы "Партизан" и вооружение БМП враг накрывал опорные пункты рядом Широкино. Из вооружения БМП, зенитной установки ЗУ-23-2, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов бил по защитниках Марьинки. По защитника Красногоровки противник бил из противотанковых гранатометов, а Водяного - из вооружения БМП и пулеметов крупных калибров. Морских пехотинцев рядом Гнутово обстреливал из стрелкового оружия. В районе Марьинки действовали вражеские снайперы ", - указали в пресс-центре АТО.

"На Донецком направлении, из минометов калибра 82-мм, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг бил по позициям вблизи Авдеевки и Верхнеторецком. Опорные пункты наших войск рядом Троицкого и Песков накрывал огнем противотанковых гранатометов и стрелкового оружия ", - добавили в штабе.

Отмечают, что на Луганском направлении, огнем из стрелкового оружия провоцировал защитников Новоалександровки.

В штабе также добавили, что военнослужащие сил АТО придерживались режима "Тишины" и огонь в ответ не открывали.

Как сообщал УНН, поздно вечером, 24 апреля, боевики обстреляли жилые кварталы в районе населенного пункта Марьинка. Позже в полиции Донецкая сообщили, что в Марьинке, во время обстрела был ранен волонтер.