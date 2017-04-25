Бойовики за добу 21 раз обстріляли сили АТО – штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Минулої доби російсько-окупаційні війська 21 раз вели вогонь по позиціях українських військових. Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО, передає УНН.
“Центром вогневого протистояння став Приморський напрямок. Так, вогнем 122-міліметрової легкої переносної реактивної системи „Партизан“ та озброєння БМП ворог накривав опорні пункти поруч Широкиного. З озброєння БМП, зенітної установки ЗУ-23-2, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів гатив по захисниках Мар’їнки. По оборонцях Красногорівки противник бив з протитанкових гранатометів, а Водяного — з озброєння БМП та кулеметів великих калібрів. Морських піхотинців поруч Гнутового обстрілював зі стрілецької зброї. У районі Мар’їнки діяли ворожі снайпери,” — вказали у прес-центрі АТО.
“На Донецькому напрямку, з мінометів калібру 82-мм, протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів ворог бив по позиціях поблизу Авдіївки та Верхньоторецького. Опорні пункти наших військ поруч Троїцького та Пісків накривав вогнем протитанкових гранатометів та стрілецької зброї,” — додали в штабі.
Зазначають, що на Луганському напрямку, вогнем зі стрілецької зброї провокував оборонців Новоолександрівки.
У штабі також додали, що військовослужбовці сил АТО дотримувались режиму “Тиші” і вогонь у відповідь не відкривали.
Як повідомляв УНН, пізно ввечері, 24 квітня, бойовики обстріляли житлові квартали в районі населеного пункту Мар’їнка. Пізніше в поліції Донецька повідомили, що в Мар’їнці, під час обстрілу, був поранений волонтер.