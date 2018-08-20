Боевики с начала суток трижды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. С начала текущих суток боевики трижды обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент УНН.
"С полуночи со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 3 прицельных обстрела позиций Объединенных Сил. Все они состоялись на Донецком направлении", - сообщил пресс-секретарь.
В частности, по его словам, дважды противник вел обстрел из гранатометов и стрелкового оружия по защитникам Широкино. Кроме того, утром около шести часов защитники Лебединского попали под прицельный огонь из пехотного вооружения и зафиксировали разрывы нескольких вражеских мин калибра 82-мм.
"Потерь в результате боевых действий среди наших военнослужащих с начала текущих суток нет", - сказал Гуцуляк.
Напомним, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 20 раз открывали огонь по позициям наших войск, тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди личного состава Объединенных сил за прошедшие сутки нет.