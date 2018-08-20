Бойовики з початку доби тричі обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. З початку поточної доби бойовики тричі обстріляли позиції Об’єднаних сил на Донбасі. Про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає кореспондент УНН.
"З опівночі з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 3 прицільні обстріли позицій Об’єднаних Сил. Усі вони відбулись на Донецькому напрямку", - повідомив речник.
Зокрема, за його словами, двічі ворог вів обстріли з гранатометів та стрілецької зброї по оборонцях Широкіного. Крім того, зранку близько шостої години оборонці Лебединського потрапили під прицільний вогонь з піхотного озброєння та зафіксували розриви декількох ворожих мін калібру 82-мм.
"Втрат внаслідок бойових дій серед наших військовослужбовців с початку поточної доби немає", - сказав Гуцуляк.
Нагадаємо, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 20 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ,важке озброєння не застосовувалося. Втрат серед особового складу Об’єднаних сил протягом минулої доби немає.