Боевики с начала суток 19 раз обстреляли позиции сил АТО

По данным пресс-центра, на Донецком направлении украинские укрепления вблизи Авдеевки, Песок, Луганского, Новгородского и Березового враг обстреливал из пулеметов крупного калибра и гранатометов различных систем, а неподалеку Майорска кроме того еще и из БМП. Также, под минометным огнем оказались позиции неподалеку Новгородского и Невельского.

"На Мариупольском направлении российские оккупанты обстреляли украинских защитников вблизи Новгородского и Старогнатовки из стрелкового оружия и гранатометов, а в районе Красногоровки - из 120 мм минометов. С территории временно оккупированного Докучаевска около 1.00 ночи противник вел огонь по укреплениям сил АТО вблизи Новотроицкого из 122 мм самоходных артустановок", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным пресс-центра, в Луганской области соблюдался режим относительной тишины.

Как сообщал УНН, по данным пресс-центра АТО, обстрелы российскими оккупационными войсками позиций Вооруженных Сил Украины не прекращаются. За минувшие сутки зафиксирован 71 случай открытия огня.