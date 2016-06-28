Бойовики з початку доби 19 разів обстріляли позиції сил АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. У районі проведення АТО обстріли російськими окупаційними військами позицій Збройних Сил України не припиняються. З початку доби зафіксовано 19 випадків ведення вогню, 13 з них на Донецькому та 6 на Маріупольському напрямках. Про це УНН повідомили у прес-центрі АТО.
За даними прес-центру, на Донецькому напрямку українські укріплення поблизу Авдіївки, Пісків, Луганського, Новгородського та Березового ворог обстрілював з кулеметів великого калібру та гранатометів різних систем, а неподалік Майорська окрім того ще й з БМП. Також, під мінометним вогнем опинились позиції неподалік Новгородського та Невельського.
"На Маріупольському напрямку російські окупанти обстріляли українських захисників поруч Новгородського та Старогнатівки зі стрілецької зброї та гранатометів, а у районі Красногорівки - з 120 мм мінометів. З території тимчасово окупованого Докучаєвська близько 1.00 ночі супротивник вів вогонь по укріпленнях сил АТО поблизу Новотроїцького із 122 мм самохідних артустановок", - йдеться у повідомленні.
Крім того, за даними прес-центру, на Луганщині дотримувався режим відносної тиші.
Як повідомляв УНН, за даними прес-центру АТО, обстріли російськими окупаційними військами позицій Збройних Сил України не припиняються. За минулу добу зафіксовано 71 випадок відкриття вогню.