Боевики с полуночи шесть раз обстреляли позиции сил АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Начиная с полуночи, по состоянию на 9:00 сегодня, со стороны боевиков зафиксировано шесть прицельных обстрелов украинских позиций - все они произошли на донецком направлении. Об этом сегодня на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Максим Праута, передает корреспондент УНН.
"В частности, с 6:00 утра, в течение часа, со стороны оккупированной Горловки враг выпустил 6 мин с миномета калибра 120 мм по защитниках Зайцево. В течение сегодняшней ночи противник вел длительные провокационные обстрелы из гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в сторону защитников Каменки, и четыре раза по защитникам Авдеевки", - сказал Праута.
Он отметил, что ситуация на линии соприкосновения находится под контролем военнослужащих Вооруженных Сил Украины.
Напомним, в результате вражеского огня восемь военнослужащих ВСУ получили ранения, еще трое - получили боевое травмирования. Пострадавших воинов оперативно доставили в лечебные учреждения и оказали медицинскую помощь.