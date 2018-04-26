Боевики с полуночи шесть раз обстреляли позиции сил АТО

"В частности, с 6:00 утра, в течение часа, со стороны оккупированной Горловки враг выпустил 6 мин с миномета калибра 120 мм по защитниках Зайцево. В течение сегодняшней ночи противник вел длительные провокационные обстрелы из гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в сторону защитников Каменки, и четыре раза по защитникам Авдеевки", - сказал Праута.

Он отметил, что ситуация на линии соприкосновения находится под контролем военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Напомним, в результате вражеского огня восемь военнослужащих ВСУ получили ранения, еще трое - получили боевое травмирования. Пострадавших воинов оперативно доставили в лечебные учреждения и оказали медицинскую помощь.