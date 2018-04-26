Бойовики з опівночі шість разів обстріляли позиції сил АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. З опівночі, станом на 9:00 сьогодні, з боку бойовиків зафіксовано шість прицільних обстрілів українських позицій - усі вони відбулися на донецькому напрямку. Про це сьогодні на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Максим Праута, передає кореспондент УНН.
“Зокрема, з 6:00 ранку, протягом години, з боку окупованої Горлівки ворог випустив 6 мін з міномету калібру 120 мм по захисниках Зайцевого. Протягом сьогоднішньої ночі ворог вів тривалі провокаційні обстріли з гранатометів різних типів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї в бік захисників Кам’янки, та чотири рази по оборонцях Авдіївки”, — сказав Праута.
Він зазначив, що ситуація на лінії зіткнення перебуває під контролем військовослужбовців Збройних Сил України.
Нагадаємо, внаслідок ворожого вогню вісім військовослужбовців ЗСУ зазнали поранення, ще троє — отримали бойове травмування. Постраждалих воїнів оперативно доправлено до лікувальних закладів та надано медичну допомогу.