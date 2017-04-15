Боевики из минометов обстреливали позиции сил АТО в Луганской области

“Вчера на луганском направлении силы оккупанта трижды открывали огонь по позициям ВСУ из минометов калибром 120 мм — один раз в Катериновке и дважды в Крымском”, — сообщил А.Лысенко.

Он также отметил, что в Станице Луганской произошла одна провокация с применением легкого вооружения, а в Катериновке и Попасной враг применил гранатометы.

“Всего за минувшие сутки на луганском направлении произошло шесть обстрелов со стороны противника, половина из которых — из минометов”, — добавил спикер.

Напомним, 13 апреля на луганском направлении боевики совершили три обстрела украинских позиций, тяжелое вооружение при этом не применялось.