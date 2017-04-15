Боевики из минометов обстреливали позиции сил АТО в Луганской области
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. В минувшие сутки, 14 апреля, боевики открывали огонь из минометов по позициям украинских военных на луганском направлении. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
“Вчера на луганском направлении силы оккупанта трижды открывали огонь по позициям ВСУ из минометов калибром 120 мм — один раз в Катериновке и дважды в Крымском”, — сообщил А.Лысенко.
Он также отметил, что в Станице Луганской произошла одна провокация с применением легкого вооружения, а в Катериновке и Попасной враг применил гранатометы.
“Всего за минувшие сутки на луганском направлении произошло шесть обстрелов со стороны противника, половина из которых — из минометов”, — добавил спикер.
Напомним, 13 апреля на луганском направлении боевики совершили три обстрела украинских позиций, тяжелое вооружение при этом не применялось.