Бойовики з мінометів обстрілювали позиції сил АТО на Луганщині
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Минулої доби, 14 квітня, бойовики відкривали вогонь із мінометів по позиціях українських військових на луганському напрямку. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
“Вчора на луганському напрямку сили окупанта тричі відкривали вогонь по позиція ЗСУ з мінометів калібром 120 мм — одного разу в Катеринівці та двічі у Кримському”, — повідомив А.Лисенко.
Він також зазначив, що у Станиці Луганській відбулася одна провокація із застосуванням легкого озброєння, а в Катеринівці та Попасній ворог застосував гранатомети.
“Всього минулої доби на луганському напрямку відбулося шість обстрілів з боку противника, половина з яких — із мінометів”, — додав речник.
Нагадаємо, 13 квітня на луганському напрямку бойовики здійснили три обстріли українських позицій, важке озброєння при цьому не застосовувалося.