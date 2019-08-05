Боевики уже дважды нарушили перемирие в Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. С начала суток российско-оккупационные войска на Востоке дважды нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Максим Праута во время брифинга, передает корреспондент УНН.
“По состоянию на 12 часов сегодня, 5 августа, российско-оккупационные войска осуществили 2 обстрела”, — сообщил Праута.
По его словам, на Луганском направлении по опорным пунктам подразделений Объединенных сил в районе населенного пункта Южное после полуночи противник в течение 25 минут со стороны шахты имени Гагарина вел огонь из стрелкового оружия.
На Донецком направлении враг так же прибегнул к применению стрелкового оружия, около 5 утра провокационно обстреляв позиции украинских войск неподалеку Водяного.
“По имеющейся информации, с начала текущих суток ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен. Подразделения Объединенных сил надежно контролируют ситуацию на линии соприкосновения, соблюдая условия прекращения огня”, — добавил представитель Минобороны.
Как сообщал УНН, 4 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники шесть раз нарушили запрет на использование любого оружия.