Бойовики вже двічі порушили перемир'я на Донбасі

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КИЇВ. 5 серпня. УНН. Від початку доби російсько-окупаційні війська на Сході двічі порушили режим припинення вогню. Про це повідомив представник прес-центру Міністерства оборони України Полковник Максим Праута під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

“Станом на 12-ту годину сьогодні, 5 серпня, російсько-окупаційні війська здійснили 2 обстріли”, — повідомив Праута.

З його слів, на Луганському напрямку по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил в районі населеного пункту Південне після опівночі противник протягом 25 хвилин з боку шахти імені Гагаріна вів вогонь зі стрілецької зброї.

На Донецькому напрямку ворог так само вдався до застосування стрілецької зброї, близько 5-ї ранку провокаційно обстрілявши позиції українських військ неподалік Водяного.

“За наявною інформацією, від початку поточної доби жоден український військовослужбовець не загинув і не був поранений. Підрозділи Об’єднаних сил надійно контролюють ситуацію на лінії зіткнення, дотримуючись умов припинення вогню”, — додав речник Міноборони.

Як повідомляв УНН, 4 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці шість разів порушили заборону на використання будь-якої зброї.

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