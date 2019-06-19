Боевики уже четыре раза обстреляли позиции ОС: погиб военный
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. По состоянию двенадцатого часов 19 июня российский-оккупационные войска осуществили 4 обстрела позиций Объединенных сил. Вследствие вражеских обстрелов один украинский воин погиб, еще один военнослужащий с ранением эвакуирован в медицинское учреждение. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Максим Праута во время брифинга, передает корреспондент УНН.
“По состоянию на двенадцать часов сегодня, 19 июня, российско-оккупационные войска осуществили 4 обстрела”, — сказал представитель Минобороны.
По его словам, на Луганском направлении оккупанты с 10:35 до 10:50 со стороны населенного пункта Калиново из автоматических гранатометов вели огонь по опорным пунктам подразделений Объединенных сил, оборудованных неподалеку Троицкого.
Остальные 3 обстрелы произошли в ночное время на Донецком направлении.
Около часа ночи 20-минутный вражеский обстрел из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов зафиксирован в районе Николаевки.
Кроме того, в период с первой до половины второго ночи противник из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстрелял позиции украинских войск вблизи Лебединского, а также устроил 10-минутную провокацию с применением стрелкового оружия у Марьинки.
“С глубокой скорбью вынужден сообщить, что за текущие сутки в результате вражеских обстрелов один украинский воин погиб. Выражаем искренние соболезнования родным и близким, а также боевым собратьям погибшего Героя. Один военнослужащий Вооруженных Сил Украины с ранением эвакуирован в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи”, — отметил Праута.
Он добавил, что потери врага в результате ответного огня со стороны наших войск уточняются.
Как сообщал УНН, за минувшие сутки боевики совершили 34 обстрелы позиций украинских военных.