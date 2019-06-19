Бойовики вже чотири рази обстріляли позиції ОС: загинув військовий
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Станом на дванадцяту годину 19 червня російсько-окупаційні війська здійснили 4 обстріли позиції Об’єднаних сил. Внаслідок ворожих обстрілів один український воїн загинув, ще одного військовослужбовця з пораненням евакуйовано до медичного закладу. Про це повідомив речник Міністерства оборони України Максим Праута під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
“Станом на дванадцяту годину сьогодні, 19 червня, російсько-окупаційні війська здійснили 4 обстріли”, — сказав речник Міноборони.
З його слів, на Луганському напрямку окупанти з 10:35 до 10:50 з боку населеного пункту Калинове з автоматичних гранатометів вели вогонь по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил, обладнаних неподалік Троїцького.
Решта 3 обстріли відбулися у нічний час на Донецькому напрямку.
Близько першої години ночі 20-хвилинний ворожий обстріл з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів зафіксовано в районі Миколаївки.
Крім того, у період з першої до о пів на другу ночі противник з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляв позиції українських військ поблизу Лебединського, а також влаштував 10-хвилинну провокацію із застосуванням стрілецької зброї біля Мар’їнки.
“З глибоким сумом змушений повідомити, що за поточну добу внаслідок ворожих обстрілів один український воїн загинув. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким, а також бойовим побратимам загиблого Героя. Одного військовослужбовця Збройних Сил України з пораненням евакуйовано до медичного закладу для надання необхідної допомоги”, — зазначив Праута.
Він додав, що втрати ворога в результаті вогню у відповідь з боку наших військ уточнюються.
Як повідомляв УНН, минулої доби бойовики здійснили 34 обстріли позицій українських військових.