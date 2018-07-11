Боевики ночью снова открывали огонь по Золотому-4
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Представители незаконных вооруженных формирований ночью обстреляли населенный пункт Золотое-4 в Луганской области. Об этом сообщила пресс-служба Луганской облгосадминистрации, передает УНН.
"Сегодня после полуночи российско-оккупационные войска прибегли к обстрелу из противотанковых гранатометов по населенному пункту Золотое-4 в Попаснянском районе", - говорится в сообщении.
Отмечено, что за минувшие сутки враг дважды открывал огонь по укреплениям украинских военных вблизи Орехово Попаснянского района и Крымского Новоайдарского района, используя автоматические и противотанковые гранатометы.
Напомним, вчера, 10 июля, боевики обстреляли жилые кварталы Золотого-4.