Боевики ночью снова открывали огонь по Золотому-4

"Сегодня после полуночи российско-оккупационные войска прибегли к обстрелу из противотанковых гранатометов по населенному пункту Золотое-4 в Попаснянском районе", - говорится в сообщении.

Отмечено, что за минувшие сутки враг дважды открывал огонь по укреплениям украинских военных вблизи Орехово Попаснянского района и Крымского Новоайдарского района, используя автоматические и противотанковые гранатометы.

Напомним, вчера, 10 июля, боевики обстреляли жилые кварталы Золотого-4.