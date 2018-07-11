Бойовики вночі знову відкривали вогонь по Золотому-4
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Представники незаконних збройних формувань вночі обстріляли населений пункт Золоте-4 у Луганській області. Про це повідомила прес-служба Луганської облдержадміністрації, передає УНН.
"Сьогодні після опівночі російсько-окупаційні війська вдалися до обстрілу з протитанкових гранатометів по населеному пункті Золоте-4, що на Попаснянщині", - йдеться в повідомленні.
Зазначено, що протягом минулої доби ворог двічі відкривав вогонь по укріпленнях українських військових поблизу Оріхового Попаснянського району та Кримського Новоайдарського району, використовуючи автоматичні та протитанкові гранатомети.
Нагадаємо, вчора, 10 липня, бойовики обстріляли житлові квартали Золотого-4.