Бойовики вночі знову відкривали вогонь по Золотому-4

"Сьогодні після опівночі російсько-окупаційні війська вдалися до обстрілу з протитанкових гранатометів по населеному пункті Золоте-4, що на Попаснянщині", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що протягом минулої доби ворог двічі відкривав вогонь по укріпленнях українських військових поблизу Оріхового Попаснянського району та Кримського Новоайдарського району, використовуючи автоматичні та протитанкові гранатомети.

Нагадаємо, вчора, 10 липня, бойовики обстріляли житлові квартали Золотого-4.