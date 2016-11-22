Боевики выпустили четыре реактивных снаряда с установки "Град-П" в районе Красногоровки

"Сегодня враг в одном из районов Красногоровки применил установку" Град-П ", при этом они выпустили четыре ракеты, калибром 122 мм", - сказал А.Мотузяник.

Как сообщал УНН, на донецком направлении за прошедшие сутки боевики выпустили 40 минометных снарядов по позициям сил АТО .