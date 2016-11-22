Боевики выпустили четыре реактивных снаряда с установки "Град-П" в районе Красногоровки
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Сегодня боевики в районе города Красногоровка, что в Марьинском районе применили систему залпового огня "Град-П", выпустив четыре ракеты. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает УНН.
"Сегодня враг в одном из районов Красногоровки применил установку" Град-П ", при этом они выпустили четыре ракеты, калибром 122 мм", - сказал А.Мотузяник.
Как сообщал УНН, на донецком направлении за прошедшие сутки боевики выпустили 40 минометных снарядов по позициям сил АТО .