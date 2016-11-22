Бойовики випустили чотири реактивні снаряди із установки “Град-П” в районі Красногорівки

“Сьогодні ворог в одному з районів Красногорівки застосував установку "Град-П“, при цьому вони випустили чотири ракети, калібром 122 мм”, — сказав О.Мотузяник.

Як повідомляв УНН, на донецькому напрямку минулої доби бойовики випустили 40 мінометних снарядів по позиціях сил АТО.