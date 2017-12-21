Боевики от начала суток 7 раз обстреляли позиции сил АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. С начала текущих суток боевики осуществили 7 прицельных обстрелов позиций сил АТО. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УНН.
"Российско-оккупационные войска продолжают нарушать режим прекращения огня и вести прицельные обстрелы по позициям Вооруженных Сил Украины из запрещенного минскими договоренностями вооружения ... В общем, от полуночи, российско-террористические войска осуществили 7 прицельных обстрелов позиций сил АТО. В четырех случаях украинские военнослужащие подавляли огневую активность оккупантов", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что на луганском направлении враг из гранатометов различных видов и крупнокалиберных пулеметов обстреливал позиции сил АТО вблизи Луганского.
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На Донецком направлении противник из 120-мм минометов и пулеметов вел огонь районе Новоселовки Второй и Песков, а из минометов 82-го калибра и вооружения БМП стрелял на Приазовье по защитникам Гнутово и Водяного. В пригороде Авдеевки захватчики неоднократно применяли зенитную установку, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции погиб один украинский военный, еще четверо получили ранения.