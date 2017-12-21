Бойовики від початку доби 7 разів обстріляли позиції сил АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. З початку поточної доби бойовики здійснили 7 прицільних обстрілів позицій сил АТО. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО, передає УНН.
“Російсько-окупаційні війська продовжують порушувати режим припинення вогню та вести прицільні обстріли по позиціях Збройних Сил України із забороненого Мінськими домовленостями озброєння... Загалом, від опівночі, російсько-терористичні війська здійснили 7 прицільних обстрілів позицій сил АТО. У чотирьох випадках українські військовослужбовці придушували вогневу активність окупантів”, — йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що на Луганському напрямку ворог з гранатометів різних видів та великокаліберних кулеметів обстрілював позиції сил АТО поблизу Луганського.
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На Донецькому напрямку противник зі 120-мм мінометів і кулеметів вів вогонь у районі Новоселівки Другої та Пісків, а з мінометів 82-го калібру та озброєння БМП стріляв на Приазов’ї по оборонцях Гнутового і Водяного. У передмісті Авдіївки загарбники неодноразово застосовували зенітну установку, гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
Раніше повідомлялось, що протягом минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції загинув один український військовий, ще четверо отримали поранення.