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Боевики усовершенствовали систему наблюдения за воздушным пространством - разведка

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 ноября. УНН. По информации разведки Объединенных сил, боевики усовершенствовали систему наблюдения воздушного пространства. Об этом во время брифинга заявил полковник Дмитрий Гуцуляк, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, информирует УНН.

"По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование ВС РФ принимает меры для повышения уровня сокрытия применения сил и средств соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ. В частности, противником усовершенствована система наблюдения воздушного пространства и доведения сигналов оповещения командирам подразделений о применении беспилотных летательных аппаратов миссии ОБСЕ с целью безотлагательного усиления режима маскировки, прекращения огня и ограничения перемещения вооружения и военной техники", - говорится в сообщении.

Как отметили в Минобороны, таким образом противником обеспечивается скрытность обстрелов позиций подразделений Объединенных сил и провоцирование наших воинов на открытие ответного огня с целью дискредитации.

Напомним, боевики дважды в сутки нарушили режим тишины.

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