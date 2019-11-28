Боевики усовершенствовали систему наблюдения за воздушным пространством - разведка

"По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование ВС РФ принимает меры для повышения уровня сокрытия применения сил и средств соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ. В частности, противником усовершенствована система наблюдения воздушного пространства и доведения сигналов оповещения командирам подразделений о применении беспилотных летательных аппаратов миссии ОБСЕ с целью безотлагательного усиления режима маскировки, прекращения огня и ограничения перемещения вооружения и военной техники", - говорится в сообщении.

Как отметили в Минобороны, таким образом противником обеспечивается скрытность обстрелов позиций подразделений Объединенных сил и провоцирование наших воинов на открытие ответного огня с целью дискредитации.

Напомним, боевики дважды в сутки нарушили режим тишины.