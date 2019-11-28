Бойовики вдосконалили систему спостереження за повітряним простором - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. За інформацією розвідки Об’єднаних сил, бойовики вдосконалили систему спостереження повітряного простору. Про це під час брифінгу заявив полковник Дмитро Гуцуляк, повідомляє пресслужба Міністерства оборони України, інформує УНН.
"За повідомленням Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування ЗС РФ вживає заходи для підвищення рівня приховування застосування сил і засобів з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ. Зокрема, противником удосконалено систему спостереження повітряного простору і доведення сигналів оповіщення командирам підрозділів про застосування безпілотних літальних апаратів місії ОБСЄ з метою невідкладного посилення режиму маскування, припинення вогню і обмеження переміщення озброєння і військової техніки", - сказано у повідомленні.
Як зазначили у Мінобороні, у такий спосіб противником забезпечується прихованість обстрілів позицій підрозділів Об’єднаних сил та провокування наших воїнів на відкриття вогню у відповідь з метою дискредитації.
Нагадаємо, бойовики двічі за добу порушили режим тиші.