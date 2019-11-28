ООС: бойовики двічі за добу порушили режим тиші
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Від початку доби бойовики двічі порушували режим припинення вогню та обстрілювали українські позиції. Про це під час брифінгу заявив полковник Дмитро Гуцуляк, повідомляє пресслужба Міністерства оборони України, інформує УНН.
"Від початку поточної доби, станом на 12:00, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 прицільні обстріли наших позицій", - повідомив Гуцуляк.
Так, після опівночі, протягом 40 хвилин, з напрямку від Доломітного ворог вів вогонь по оборонцях Новолуганського, застосовуючи ручні протитанкові гранатомети та стрілецьке озброєння.
Окрім цього, також з РПГ окупанти вели вогонь близько 08:00 ранку по захисникам Новотроїцького.
"За наявною інформацією, бойових втрат внаслідок ворожих обстрілів серед наших героїв немає". – додає він.
Нагадаємо, 27 листопада збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню.