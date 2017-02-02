Боевики в Авдеевке выполняют задания Кремля - ​​А.Мотузяник

"Враждебные действия противника следует рассматривать в комплексе. Это не только боевые задачи, это и политическая задача. Это дискредитация Украины на международной арене... это попытка заставить Украину выполнять те задачи, которые ставит перед собой РФ, это попытки обвинить украинскую сторону в нарушении минских договоренностей, это важная политическая цель Кремля.

Во-вторых, Авдеевка для врага остается сегодня чрезвычайно важным стратегическим объектом, все знают, что там проходит очень важная трасса, там также очень важные объекты, которые для противника имеют очень большой интерес: это и коксохимический завод, это и фильтровальная станция. Поэтому именно авдеевская промзона сегодня в зоне проведения антитеррористической операции остается самой напряженной точкой", - ответил он на вопрос, почему боевики активизировались именно в районе Авдеевки.

Напомним, Авдеевку в последние дни активно обстреливали боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.

В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.

В город отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева, полевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.

Полномасштабная эвакуация города пока не проводится, впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Несколько тяжелобольных и людей с особыми потребностями вывезли из Авдеевки.

Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации вызвало беспокойство в ЕС, США, Великобритании, Канаде, СЕ, ПАСЕ, НАТО. Состоялось экстренное заседание совета ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.

ООН призвала немедленно прекратить все военные действия на Донбассе. Совбез ООН проведет брифинг по ситуации в Украине в четверг, 2 февраля.

Российская сторона в СЦКК предоставила письменное подтверждение гарантий прекращения огня в Авдеевке.

Бригады выехали для ремонта систем электроснабжения в Авдеевке 1 февраля, однако впоследствии электромонтажников обстреляли.

Полиция сообщила об одном погибшем и семи раненых с начала обострения в Авдеевке.