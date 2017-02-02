Бойовики в Авдіївці виконують завдання Кремля - О.Мотузяник
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Ворожі дії окупантів націлені не тільки на виконання бойових завдань, а й на виконання політичних цілей, якими є дискредитація України на політичній арені та спроби звинуватити Україну у порушенні мінських угод. Про це під час брифінгу сказав речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“Ворожі дії противника слід розглядати в комплексі. Це не лише бойові завдання, це і політичне завдання. Це дискредитація України на міжнародній арені...це намагання змусити Україну виконувати ті завдання, які ставить перед собою РФ, це спроби звинуватити українську сторону у порушенні мінських домовленостей, це важлива політична мета Кремля.
По-друге, Авдіївка для ворога залишається сьогодні надзвичайно важливим стратегічним об’єктом, всі знають, що там проходить дуже важлива траса, що там є також дуже важливі об’єкти, які для противника мають дуже великий інтерес: це і коксохімічний завод, це і фільтрувальна станція. Тому саме авдіївська промзона сьогодні в зоні проведення антитерористичної операції залишається найбільш напруженою точкою”, — відповів він, на запитання з приводу того, чому бойовики активізувалися саме в районі Авдіївки.
Нагадаємо, Авдіївку протягом останніх днів активно обстрілюють бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував "Гради" для обстрілів житлових кварталів.
В Авдіївці оголосили надзвичайний стан. У місті проблеми з теплопостачанням, водопостачанням.
До Авдіївки відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.
Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно. Декількох важкохворих і людей з особливими потребами вивезли з Авдіївки.
Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті.
ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі. Радбез ООН проведе брифінг щодо ситуації в Україні у четвер, 2 лютого.