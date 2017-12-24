Боевики в Макеевке планируют провести испытания взрывчатых веществ - штаб АТО

Как отмечается, несмотря на объявленное перемирие во время новогодне-рождественских праздников, российско-оккупационные войска продолжают обстрелы и готовят очередные провокации с последующим обвинением разведывательных подразделений ВСУ о якобы диверсионной деятельности на временно оккупированных территориях Украины.

"Так, по данным разведки штаба АТО, завтра, 25 декабря, в день празднования католического Рождества планируются испытания взрывчатых веществ на территории Государственного Макеевского научно-исследовательского института по безопасности работ в горной промышленности. Примерно с 09:00 до 15:00 на указанном объекте может произойти мощный взрыв. В рабочее время могут пострадать граждане - работники предприятия, которые вынуждены по объективным причинам оставаться на временно оккупированных территориях", - сообщили в штабе АТО.

Напомним, по словам первого заместителя председателя Нацполиции Украины Вячеслава Аброськина, боевики "ДНР" готовят провокации на неоккупированной части Украины накануне празднования католического Рождества.