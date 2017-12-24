Бойовики у Макіївці планують провести випробування вибухових речовин - штаб АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. В окупованій Макіївці на території науково-дослідного інституту 25 грудня планують провести випробування вибухових речових, під час може статися потужний вибух. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО, передає УНН.
Як зазначається, незважаючи на оголошене перемир’я під час новорічно-різдвяних свят, російсько-окупаційні війська продовжують обстріли та готують чергові провокації із подальшим звинуваченням розвідувальних підрозділів ЗСУ щодо начебто диверсійної діяльності на тимчасово окупованих територіях України.
“Так, за даними розвідки штабу АТО, завтра, 25 грудня, в день святкування католицького Різдва, планується випробування вибухових речовин на території Державного Макіївського науково-дослідного інституту з безпеки робіт у гірничій промисловості.
Приблизно з 09:00 до 15:00 на вказаному об’єкті може статися потужний вибух. В робочий час можуть постраждати цивільні громадяни — працівники підприємства, які змушені з об’єктивних причин залишатися на тимчасово окупованих територіях”, — повідомили у штабі АТО.
Нагадаємо, за словами першого заступника голови Нацполіції України Вячеслава Аброськіна, бойовики “ДНР” готують провокації на неокупованій частині України напередодні святкування католицького Різдва.