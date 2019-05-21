Боевики трижды нарушили режим "тишины" на Донбассе, трое военных ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. С начала суток боевики трижды нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов трое украинских защитников получили ранения. Об этом говорится на официальной странице ООС в Facebook, передает УНН.
"С начала суток враг трижды нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия", - говорится в сообщении.
По информации пресс-центра, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил: вблизи населенного пункта Водяное - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; возле села Гнутово - из крупнокалиберных пулеметов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг из снайперского оружия обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Шумы, говорится в сообщении.
"В результате обстрелов трое украинских защитников получили ранения. На враждебные провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.
По данным пресс-центра, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
Напомним, 20 мая вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, из них четыре раза - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм.