Бойовики тричі порушили режим "тиші" на Донбасі, трьох військових поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Від початку доби бойовики тричі порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів троє українських захисників отримали поранення. Про це йдеться на офіційній сторінці ООС у Facebook, передає УНН.
"Від початку доби ворог тричі порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї", - йдеться у повідомленні.
За інформацією прес-центру, у районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил: поблизу населеного пункту Водяне – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; біля села Гнутове – з великокаліберних кулеметів.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" ворог зі снайперської зброї обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Шуми, зазначено у повідомленні.
"Внаслідок обстрілів троє українських захисників отримали поранення. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - йдеться у повідомленні.
За даними прес-центру, ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.
Нагадаємо, 20 травня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню, з них чотири рази – із застосуванням заборонених мінськими угодами мінометів калібру 82 мм.