Боевики третий раз за неделю обстреляли прифронтовой Новолуганское
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Боевики третий раз за неделю обстреляли прифронтовой Новолуганское. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Бахмутского отдела полиции Донецкой области
"Сегодня утром в полицию поступило сообщение об обстреле животного комплекса в с. Новолуганское Бахмутского района, который состоялся вчера, 3 марта. Полицейские задокументировали последствия преступления - повреждение коммуникаций и помещений предприятия. Жертв и пострадавших нет. Хозяйство становится целью боевиков третий раз за неделю", - сообщили в пресс-службе.
Решается вопрос об открытии уголовного производства с предварительной квалификацией по ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, полиция перебросила подкрепление в прифронтовую зону после обстрелов .