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Поліція перекинула підкріплення у прифронтову зону після обстрілів

Поліція перекинула підкріплення у прифронтову зону після обстрілів

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 березня. УНН. Після того, як мирне Новолуганське лише за останній тиждень двічі зазнало обстрілів з боку бойовиків, у цей прифронтовий район Донеччини перекинули підкріплення поліції та організували посилене патрулювання для забезпечення правопорядку та підтримання публічної безпеки вздовж лінії розмежування. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Донецької області, передає УНН.

"Вздовж лінії розмежування організоване посилене патрулювання. Для безпеки жителів додатково у прифронтовий район прибула чергова група працівників поліції Донецької області, які мають досвід роботи під час бойових дій", - йдеться у повідомленні.

Також вказано, що співробітники Бахмутського відділу поліції спільно зі спеціальним підрозділом Нацгвардії провели відпрацювання міста Світлодарська та селищ Миронівського і Новолуганського на лінії розмежування.

У поліції вказали, що внаслідок мінометних обстрілів були пошкоджені господарчі будівлі тваринного комплексу, розташованого в селі Новолуганське.

"Жертв вдалося уникнути. За фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 258 Кримінального кодексу України "Терористичний акт", - йдеться у повідомленні.

Завдання поліції – оперативно реагувати на повідомлення місцевих жителів, запобігати незаконному обігу зброї, виявляти учасників незаконних збройних формувань, обходити помешкання громадян та надавати їм своєчасну допомогу, каже т.в.о. начальника Бахмутського відділу поліції Ярослав Меженний.

"На вулицях постійно знаходяться патрульні наряди. В цілодобовому режимі будуть, як і раніше, функціонувати поліцейські станції", - додав він.

Нагадаємо, 2 березня до обіду в зоні ООС було три ворожі обстріли, військовий поранений.

Українські Національні Новини

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