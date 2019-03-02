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Полиция перебросила подкрепление в прифронтовую зону после обстрелов

Полиция перебросила подкрепление в прифронтовую зону после обстрелов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 марта. УНН. После того, как мирное Новолуганское только за последнюю неделю дважды подверглось обстрелам со стороны боевиков, в этот прифронтовой район Донецкой области перебросили подкрепление полиции и организовали усиленное патрулирование для обеспечения правопорядка и поддержания публичной безопасности вдоль линии разграничения. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области, передает УНН.

"Вдоль линии разграничения организовано усиленное патрулирование. Для безопасности жителей дополнительно в прифронтовой район прибыла дежурная группа сотрудников полиции Донецкой области, которые имеют опыт работы во время боевых действий", - говорится в сообщении.

Также указано, что сотрудники Бахмутского отдела полиции совместно со специальным подразделением Нацгвардии провели отработку города Светлодарска и поселков Мироновского и Новолуганского на линии разграничения.

В полиции отметили, что в результате минометных обстрелов были повреждены хозяйственные постройки животного комплекса, расположенного в селе Новолуганское.

"Жертв удалось избежать. По факту начато уголовное производство по ст. 258 Уголовного кодекса Украины "Террористический акт", - говорится в сообщении.

Задача полиции - оперативно реагировать на сообщения местных жителей, предотвращать незаконный оборот оружия, выявлять участников незаконных вооруженных формирований, обходить квартиры граждан и оказывать им своевременную помощь, говорит и.о. начальника Бахмутского отдела полиции Ярослав Меженный.

"На улицах постоянно находятся патрульные наряды. В круглосуточном режиме будут, как и раньше, работать полицейские станции", - добавил он.

Напомним, 2 марта до обеда в зоне ООС было три вражеских обстрела, военный ранен.

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