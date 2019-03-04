Бойовики третій раз за тиждень обстріляли прифронтове Новолуганське
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Бойовики третій раз за тиждень обстріляли прифронтове Новолуганське. Про це УНН повідомили у прес-службі Бахмутського відділу поліції Донецької області
"Сьогодні зранку до поліції надійшло повідомлення про обстріл тваринного комплексу в с. Новолуганське Бахмутського району, який відбувся вчора, 3 березня. Поліцейські задокументували наслідки злочину – пошкодження комунікацій та приміщень підприємства. Жертв та постраждалих немає. Господарство стає ціллю бойовиків втретє за тиждень", - повідомили у прес-службі.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження з попередньою кваліфікацією за ст. 258 (Терористичний акт) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, поліція перекинула підкріплення у прифронтову зону після обстрілів.