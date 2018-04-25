Боевики сегодня применили против сил АТО системы залпового огня

"Сегодня, 25 апреля, с полуночи, по состоянию на 09:00 со стороны боевиков оккупационных администраций РФ зафиксировано 12 прицельных обстрелов. Ночь была тяжелая для наших защитников. Оккупанты использовали реактивные системы залпового огня (РСЗО), и активно вели обстрелы из минометов" - сказал Праута.



По его словам, в целом по состоянию на утро боевики выпустили по нашим защитникам 12 снарядов из реактивных систем залпового огня (РСЗО), и около 80 мин из минометов калибров 120 и 82 мм.



Напомним, вчера в результате вражеских обстрелов ранены 7 наших военнослужащих, еще двое получили боевое травмирования, кроме этого, во время проведения мероприятий инженерного обеспечения, в результате подрывов на НВУ двое военных получили ранения.