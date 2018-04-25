Бойовики сьогодні застосували проти сил АТО системи залпового вогню
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Російсько-терористичні угруповання сьогодні застосували проти сил АТО реактивні системи залпового вогню. Про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив речник Міністерства оборони України Максим Праута, передає УНН.
"Сьогодні, 25 квітня, з опівночі, станом на 09:00, з боку бойовиків окупаційних адміністрацій РФ зафіксовано 12 прицільних обстрілів. Ніч була важка для наших захисників. Окупанти застосували реактивні системи залпового вогню (РСЗВ), та активно вели обстріли з мінометів", - сказав Праута.
За його словами, загалом станом на ранок бойовики випустили по наших захисниках 12 снарядів з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), та близько 80 мін з мінометів калібрів 120 та 82 мм.
Нагадаємо, вчора внаслідок ворожих обстрілів поранено 7 наших військовослужбовців, ще двоє отримали бойове травмування, окрім цього, під час проведення заходів інженерного забезпечення, внаслідок підривів на НВП двоє військових отримали поранення.