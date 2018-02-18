Боевики сегодня 7 раз обстреляли позиции сил АТО, ранен военнослужащий
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. С начала суток боевики 7 раз обстреляли позиции сил антитеррористической операции, в результате чего получил ранение один украинский военнослужащий. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УНН.
"В течение сегодняшнего дня вновь наблюдалась враждебная активность. Российско-оккупационные войска продолжают обстреливать позиции Вооруженных Сил Украины из запрещенного Минскими договоренностями вооружения... В общем, с начала суток зафиксировано 7 обстрелов укреплений сил АТО со стороны российско-оккупационных войск. В результате огня агрессора один украинский воин получил ранение", - говорится в сообщении.
Как отмечается, на Луганском направлении враг применил минометы неподалеку Троицкого и Новолуганского. С гранатометов различных типов захватчики обстреливали защитников Луганского. Кроме того, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты нарушали перемирие возле Новоалександровки и Станицы Луганской.
На Донецком направлении противник вел огонь из 120-мм минометов вблизи Широкино на приморском участке нашей обороны.
Напомним, в зоне проведения антитеррористической операции вчера исчез украинский военнослужащий.