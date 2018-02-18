Бойовики сьогодні 7 разів обстріляли позиції сил АТО, поранено військового
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. З початку доби бойовики 7 разів обстріляли позиції сил антитерористичної операції, у наслідок чого отримав поранення один український військовослужбовець. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО, передає УНН.
“Протягом сьогоднішнього дня знову спостерігалася ворожа активність. Російсько-окупаційні війська продовжують обстрілювати позиції Збройних Сил України із забороненого Мінськими домовленостями озброєння... Загалом, від початку доби зафіксовано 7 обстрілів укріплень сил АТО з боку російсько-окупаційних військ. Унаслідок вогню агресора один український воїн зазнав поранення”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, на Луганському напрямку ворог застосував міномети неподалік Троїцького і Новолуганського. З гранатометів різних типів загарбники обстрілювали захисників Луганського. Окрім того, з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти порушували перемир’я біля Новоолександрівки та Станиці Луганської.
На Донецькому напрямку противник вів вогонь зі 120-мм мінометів поблизу Широкиного на приморській ділянці нашої оборони.
Нагадаємо, у зоні проведення антитерористичної операції вчора зник український військовослужбовець.