Боевики сегодня 28 раз обстреливали позиции ВСУ на Донбассе - штаб
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Незаконные вооруженные формирования осуществили в течение сегодняшнего дня 28 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины в зоне АТО, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"В течение дня в районе проведения антитеррористической операции со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 28 случаев открытия огня по позициям Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.
Больше обстрелов зафиксировано на мариупольском направлении. Там боевики 19 раз обстреляли позиции ВСУ.
"В районах Широкино, Талаковка противник вел огонь из пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Красногоровки и Водяного обстрелы сил АТО продолжались из минометов калибров 82мм и 120мм, а огонь вражеских снайперов отмечено неподалеку Марьинки и Старогнатовки", - сообщили в штабе АТО.
Зато на донецком направлении оккупанты 5 раз нарушали режим тишины.
"В сторону подразделений Вооруженных сил Украины возле шахты Бутовка оккупанты стреляли из гранатометов, а в районе Авдеевки использовали одновременно пулеметы крупного калибра, гранатометы различных систем и минометы 120 калибра", - добавляют в штабе.
На луганском направлении, отметили в пресс-центре, зафиксировано 4 вооруженные провокации.
Сообщается, что в направлении Крымского, Золотого, Новозвановка и Трехизбенка против украинских подразделений боевики применяли гранатометы, пулеметы крупного калибра, стрелковое оружие.
Напомним, за минувшие сутки, с 25 на 26 октября, один украинский военный получил ранения в сутки на Донбассе .