Бойовики сьогодні 28 разів обстрілювали позиції ЗСУ на Донбасі - штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Незаконні збройні формування здійснили протягом сьогоднішнього дня 28 обстрілів позицій Збройних сил України в зоні АТО, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
“Протягом дня в районі проведення антитерористичної операції з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 28 випадків відкриття вогню по позиціях Збройних Сил України”, — йдеться в повідомленні.
Найбільше обстрілів зафіксовано на маріупольському напрямку. Там бойовики 19 разів обстріляли позиції ЗСУ.
“В районах Широкіного, Талаківки противник вів вогонь з кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї. Поблизу Красногорівки і Водяного обстріли сил АТО тривали з мінометів калібрів 82мм та 120мм, а вогонь ворожих снайперів відмічено неподалік Мар’їнки і Старогнатівки”, — повідомили у штабі АТО.
Натомість на донецькому напрямку окупанти 5 разів порушували режим тиші.
“В бік підрозділів Збройних сил України біля шахти Бутівка окупанти стріляли з гранатометів, а в районі Авдіївки використали одночасно кулемети великого калібру, гранатомети різних систем та міномети 120 калібру”, — додають у штабі.
На луганському напрямку, зазначили у прес-центрі, зафіксовано 4 збройні провокації.
Повідомляється, що в напрямку Кримського, Золотого, Новозванівки та Трьохізбенки проти українських підрозділів бойовики застосовували гранатомети, кулемети великого калібру, стрілецьку зброю.
Нагадаємо, за минулу добу, з 25 на 26 жовтня, один український військовий отримав поранення за добу на Донбасі.