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Боевики штурмуют украинские позиции в районе Авдеевской промзоны, есть потери - штаб АТО

Боевики штурмуют украинские позиции в районе Авдеевской промзоны, есть потери - штаб АТО

Киев • УНН

 • 11256 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. Российско-оккупационные войска штурмуют позиции украинских войск в районе Авдеевской промзоны, сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УНН.

"29 января около пяти часов утра в районе Авдеевской промзоны российско-оккупационные войска начали интенсивный обстрел из стрелкового оружия и минометов. С семи часов, с целью захвата наших позиций противник начал штурмовые действия", - говорится в сообщении.

По данным пресс-центра, удачным маневром и контратакой подразделения ВСУ остановили противника и не допустили захвата позиций украинских войск.

"Силы российско-оккупационных войск понесли значительные потери", - уточнили в пресс-центре.

В штабе АТО отметили, что целью боевиков были обвинения украинской стороны в нарушении достигнутых договоренностей.

"В настоящее время обстановка в районе Авдеевской промзоны остается напряженной. Противник продолжает штурмовые действия и не оставляет попыток оттеснить украинские подразделения. К сожалению, с нашей стороны также есть потери", - говорится в сообщении пресс-центра.

Как сообщал УНН, в зоне проведения АТО произошло 55 обстрелов. Один военный погиб .

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