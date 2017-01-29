Боевики штурмуют украинские позиции в районе Авдеевской промзоны, есть потери - штаб АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Российско-оккупационные войска штурмуют позиции украинских войск в районе Авдеевской промзоны, сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УНН.
"29 января около пяти часов утра в районе Авдеевской промзоны российско-оккупационные войска начали интенсивный обстрел из стрелкового оружия и минометов. С семи часов, с целью захвата наших позиций противник начал штурмовые действия", - говорится в сообщении.
По данным пресс-центра, удачным маневром и контратакой подразделения ВСУ остановили противника и не допустили захвата позиций украинских войск.
"Силы российско-оккупационных войск понесли значительные потери", - уточнили в пресс-центре.
В штабе АТО отметили, что целью боевиков были обвинения украинской стороны в нарушении достигнутых договоренностей.
"В настоящее время обстановка в районе Авдеевской промзоны остается напряженной. Противник продолжает штурмовые действия и не оставляет попыток оттеснить украинские подразделения. К сожалению, с нашей стороны также есть потери", - говорится в сообщении пресс-центра.
Как сообщал УНН, в зоне проведения АТО произошло 55 обстрелов. Один военный погиб .