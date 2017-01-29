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Бойовики штурмують українські позиції у районі авдіївської промзони, є втрати – штаб АТО

Бойовики штурмують українські позиції у районі авдіївської промзони, є втрати – штаб АТО

Київ • УНН

 • 11256 перегляди

КИЇВ. 29 січня. УНН. Російсько-окупаційні війська штурмують позиції українських військ в районі авдіївської промзони, повідомляє прес-центр штабу АТО, передає УНН.

"29 січня близько п’ятої години ранку в районі Авдіївської промзони російсько-окупаційні війська розпочали інтенсивний обстріл зі стрілецької зброї та мінометів. З сьомої години, з метою захоплення наших позицій противник розпочав штурмові дії",- йдеться у повідомленні.

За даними прес-центру, вдалим маневром та контратакою підрозділи ЗСУ зупинили противника та не допустили захоплення позицій українських військ.

"Сили російсько-окупаційних військ зазнали значних втрат",- уточнили у прес-центрі.

У штабі АТО зазначили, що метою бойовиків було звинувачення української сторони у порушенні досягнутих домовленостей.

"На даний час обстановка в районі Авдіївської промзони залишається напруженою. Противник продовжує штурмові дії та не полишає спроб відтіснити українські підрозділи. Нажаль, з нашого боку також є втрати",- йдеться у повідомленні прес-центру.

Як повідомляв УНН, у зоні проведення АТО відбулося 55 обстрілів. Один військовий загинув.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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