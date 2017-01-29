Бойовики штурмують українські позиції у районі авдіївської промзони, є втрати – штаб АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Російсько-окупаційні війська штурмують позиції українських військ в районі авдіївської промзони, повідомляє прес-центр штабу АТО, передає УНН.
"29 січня близько п’ятої години ранку в районі Авдіївської промзони російсько-окупаційні війська розпочали інтенсивний обстріл зі стрілецької зброї та мінометів. З сьомої години, з метою захоплення наших позицій противник розпочав штурмові дії",- йдеться у повідомленні.
За даними прес-центру, вдалим маневром та контратакою підрозділи ЗСУ зупинили противника та не допустили захоплення позицій українських військ.
"Сили російсько-окупаційних військ зазнали значних втрат",- уточнили у прес-центрі.
У штабі АТО зазначили, що метою бойовиків було звинувачення української сторони у порушенні досягнутих домовленостей.
"На даний час обстановка в районі Авдіївської промзони залишається напруженою. Противник продовжує штурмові дії та не полишає спроб відтіснити українські підрозділи. Нажаль, з нашого боку також є втрати",- йдеться у повідомленні прес-центру.
Як повідомляв УНН, у зоні проведення АТО відбулося 55 обстрілів. Один військовий загинув.