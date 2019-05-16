Боевики шесть раз обстреляли позиции украинских военных, есть погибший
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. За сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики шесть раз обстрелял позиции украинских военных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил.
Так, вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям украинских подразделений из минометов калибров 120 и 82 мм, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг пять раз обстрелял позиции Объединенных сил: из минометов калибра 120 и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи села Водяное; из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - у населенного пункта Новотроицкое; из вооружения боевых машин пехоты и автоматических станковых гранатометов - вблизи поселка Каменка; со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи села Богдановка; с автоматических станковых гранатометов - возле населенного пункта Павлополь.
Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг из вооружения боевых машин пехоты и автоматических станковых гранатометов обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Новозвановка.
Сообщается, что в результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один защитник получил ранения.
Потери противника уточняются.
Напомним, в Донецкой области задержали мужчину, который занимался продажей гранат.