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Бойовики шість разів обстріляли позиції українських військових, є загиблий

Бойовики шість разів обстріляли позиції українських військових, є загиблий

Київ • УНН

 • 7474 перегляди

КИЇВ. 16 травня. УНН. За добу у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики шість разів обстріляв позиції українських військових. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр операції Об’єднаних сил.

Так, збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях українських підрозділів з мінометів калібрів 120 і 82 мм, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" ворог п'ять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил: з мінометів калібру 120 і 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу села Водяне; з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї – біля населеного пункту Новотроїцьке; з озброєння бойових машин піхоти та автоматичних станкових гранатометів – поблизу селища Кам’янка; зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – поблизу села Богданівка; з автоматичних станкових гранатометів – біля населеного пункту Павлопіль.

Крім того, у районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" ворог з озброєння бойових машин піхоти та автоматичних станкових гранатометів обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Новозванівка.
Повідомляється, що внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один захисник отримав поранення.

Втрати противника уточнюються.

Нагадаємо, на Донеччині затримали чоловіка, який займався продажем гранат

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