Боевики пять раз обстреляли силы АТО, ранены трое бойцов - штаб
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. С начала суток боевики 5 раз осуществили прицельный обстрел с минометов и стрелкового оружия позиций сил АТО, вследствие чего ранения получили трое украинских военных. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УНН.
“С начала суток зафиксировано 5 вражеских прицельных обстрелов укреплений украинской армии... В результате вражеских обстрелов трое украинских военнослужащих получили ранения”, — говорится в сообщении.
В частности, на луганском направлении противник применил 120-мм минометы вблизи Троицкого и выпустил в этом районе четыре мины. С гранатометов и стрелкового оружия агрессор обстрелял позиции сил АТО возле Майского.
На донецком направлении захватчики из гранатометов различных видов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вели огонь по опорным пунктам Вооруженных Сил Украины неподалеку Красногоровки, Новотроицкого и Каменки. Вблизи Красногоровки оккупанты также стреляли из вооружения БМП.
За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” провели 14 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. В результате вражеского огня никто из украинских воинов не пострадал.
Как сообщал УНН, борт с ранеными бойцами АТО прибыл во Львов.