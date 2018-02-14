Бойовики п'ять разів обстріляли сили АТО, поранені троє бійців - штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. З початку доби бойовики 5 разів здійснили прицільний обстріл із мінометів та стрілецької зброї позицій сил АТО, у наслідок чого поранення отримали троє українських військових. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО, передає УНН.
“Від початку доби зафіксовано 5 ворожих прицільних обстрілів укріплень української армії... Унаслідок ворожих обстрілів троє українських військовослужбовців отримали поранення”, — йдеться у повідомленні.
Зокрема, на луганському напрямку противник застосував 120-мм міномети поблизу Троїцького та випустив у цьому районі чотири міни. З гранатометів та стрілецької зброї агресор обстріляв позиції сил АТО біля Травневого.
На донецькому напрямку загарбники з гранатометів різних видів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вели вогонь по опорних пунктах Збройних Сил України неподалік Красногорівки, Новотроїцького та Кам’янки. Поблизу Красногорівки окупанти також стріляли із озброєння БМП.
Протягом минулої доби у зоні проведення антитерористичної операції бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” провели 14 прицільних обстрілів позицій Збройних Сил України. Унаслідок ворожого вогню ніхто із українських воїнів не постраждав.
Як повідомляв УНН, борт із пораненими бійцями АТО прибув до Львова.