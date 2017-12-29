Боевики время от времени проводят воздушную разведку украинских позиций - Мотузяник

"Противник ведет одиночные элементы воздушной разведки, в частности, порой применяет беспилотные летательные аппараты. Недавно военнослужащими был сбит такой беспилотник. В настоящее время установлено, что беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10", который используется в вооруженных силах Российской Федерации", - рассказал представитель Минобороны.

А.Мотузяник также отметил, что сейчас наши специалисты работают с остатками сбитого российского БПЛА и вскоре будет предоставлена ​​экспертная оценка.

Напомним, по данным разведки, на Донбассе растет количество военных преступлений, совершенных боевиками.