Бойовики проводять поодиноку повітряну розвідку українських позицій - Мотузяник
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Незаконні збройні формування у зоні проведення АТО здійснюють поодиноку повітряну розвідку позицій Збройних сил України із застосуванням безпілотних літальних апаратів. Про це сьогодні повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
"Противник веде поодинокі елементи повітряної розвідки, зокрема, деколи застосовує безпілотні літальні апарати. Нещодавно військовослужбовцями було збито такий безпілотник. На теперішній час встановлено, що безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10", який використовується у збройних силах Російської Федерації", - розповів речник Міноборони.
О.Мотузяник також зазначив, що наразі наші фахівці працюють із залишками збитого російського БПЛА і невдовзі буде надана експертна оцінка.
Нагадаємо, за даними розвідки, на Донбасі зростає кількість військових злочинів, скоєних бойовиками.